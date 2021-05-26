Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Расследование в отношении бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона, которое было начато из-за того, что он отмывал деньги в ходе строительства стены на границе США и Мексики, 25 мая закрыла федеральный судья Анализа Торрес, сообщает Fox News.

Перед своим уходом Дональд Трамп помиловал Бэннона, однако с юридической точки зрения у суда была возможность не закрывать дело на преступника, которому грозило до 20 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, по утверждению прокуратуры Нью-Йорка, Бэннон и еще трое подозреваемых организовали схему, по которой обманули несколько сотен тысяч человек, жертвовавших на постройку стены. Через пожертвования было собрано более $25 млн., из которых Бэннон и его сообщники более $1 млн потратили на личные нужды.

Напомним, Стив Бэннон в 2017 году занимал должность советника президента США Дональда Трампа.