Москва, , 23:53 — REGNUM Микелла Абрамова (известна как Mikella), младшая дочь певицы Алсу, выпустила клип на свою песню. Ролик доступен на её YouTube-канале с 25 мая.

Песня исполнительницы называется «Мамина помада». В записи сингла принял участие популярный TikTok-блогер Gary Grey (настоящее имя — Герман Чёрных).

Ранее Микелла Абрамова участвовала в одном из сезонов телешоу «Голос. Дети». Тогда она выиграла однако, зрители обвинили проект в нечестном подсчёте голосов.

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