Скопье, , 23:43 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 24 мая опубликовало результаты проведенного правительством Северной Македонии опроса, который показал, что 11% граждан страны считают, что коронавирус не существует. Правда, 86% опрошенных верят в реальность вируса.

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73% опрошенных заявили, что они не болели COVID-19. В поддержку вакцинации от коронавируса высказался 51% опрошенных, 18% опрошенных еще не приняли решения по этому вопросу. Симптоматично, что мужчины оказались менее встревожены угрозой вируса.

В настоящий момент эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. Сообщается, что в городах Демир Капия и Дойран не зарегистрировано ни одного активного случая заражения коронавирусом.

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