Москва, , 23:34 — REGNUM «День ТВ» — российский аналитический интернет-телеканал. Начал вещание с 2011 года. По утверждению создателей, «День ТВ» является площадкой для обсуждения политической повестки дня людьми, придерживающимися традиционных, патриотических взглядов. Название телеканала перекликается с газетой «День», существовавшей с 1990 года, и закрытой после событий октября 1993 года.

Телеканал «День ТВ» возник на базе интеллектуальной и духовной традиции газет «День» и «Завтра», основанных Александром Прохановым (Андрей Фефелов — сын Александра Проханова). Андрей Фефелов считает, что интернет-канал «День ТВ» и газета «Завтра» — это не только средства массовой информации, но также инструмент влияния на власть: «Мы представляем узкий слой интеллектуалов-государственников, пытаемся привлечь внимание властных элит к вопросам национальной стратегии, к теме будущего. Влияние наших ресурсов на общество ограничено патриотической средой, но они разнообразят и дополняют собой российский информационный фон, делая его неоднородным и многомерным»[.

Экспертами телеканала являются Андрей Фурсов, Валентин Катасонов, Леонид Ивашов, Александр Дугин, Михаил Делягин, Анатолий Вассерман, Михаил Хазин, Сергей Савельев, Максим Шевченко, Игорь Шишкин и другие.

4 августа 2020 года, когда количество подписчиков канала приблизилось к 800 тыс. человек, аккаунт канала был захвачен хакерами. Впоследствии контроль удалось восстановить.