Рамалла , , 07:38 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 мая заявил, что США выделял $122 млн на помощь Палестине и гуманитарные проекты в Секторе Газа, который пострадал из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает Fox News.

Сегодня ранее в первый день своего официального визита в Израиль Блинкен пообещал, что США предоставят Палестине помощь в размере $37,5 млн.

Американский дипломат добавил, что США удостоверятся, чтобы ХАМАС не получил тех средств, которые США выделят для гуманитарных нужд.

ИА REGNUM напоминает, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация американского президентаДжо Байдена не откажется от сделки по продаже оружия на сумму в $732 млн Израилю, несмотря на оппозицию со стороны прогрессивных демократов.