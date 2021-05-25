Анкара, 25 мая, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Турция осуществит свою программу модернизации истребителей F-16 Block 30, стоящих на вооружении турецких ВВС, сообщает 25 мая портал savunmasanayist.com со ссылкой на турецкую компанию Aselsan.

Jerry Gunne Истребитель F-16 ВВС Турции

По утверждению портала, модернизация этих самолетов начнется в текущем году и это будет глубокая модернизация истребителей F-16 Block 30 до версии OZGUR.

По этому проекту истребители F-16 получат бортовые компьютерные системы и программное обновление, разработанное и созданное турецкой компанией Aselsan.

Кроме того, заявляется об установке на упомянутые самолеты нового многофункционального радара с АФАР.

При этом указано, что разработка такого радара еще не закончена.

Отмечено, что в результате модернизации ресурс всех истребителей F-16 турецких ВВС будет продлен с восьми тыс. часов до 12 тыс., что позволит эксплуатировать их еще по меньшей мере 20 лет.