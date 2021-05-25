Приштина, , 23:38 — REGNUM Канцлер Австрии Себастиан Курц 24 мая встретился в Брюсселе с представителем ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком.

На своей странице в социальной сети Twitter Курц заявил, что темой обсуждения также являлось начало переговоров о вступлении между Евросоюзом и Албанией и Северной Македонией.

Глава австрийского правительства подчеркнул необходимость скорейшего начала переговоров о расширении ЕС и сильную приверженность Австрии европейской перспективе региона Западные Балканы.

Напомним, переговоры между Косово и Сербией должны возобновиться в июне, однако точная дата встречи сербского президента Александра Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти неизвестна.

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