Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст встречается с российской моделью Ириной Шейк. Об этом 25 мая пишет издание The Sun, ссылаясь на британского инсайдера.

По данным издания, пока неизвестно, насколько серьёзны эти отношения. «Я не знаю, можно ли назвать это отношениями, но у них определенно возник интерес друг к другу», — сообщает инсайдер.

ИА REGNUM напоминает, что в 2010 году Ирина Шейк снялась в клипе Канье Уэста на его песню Power. Модель также принимала участие в модном показе бренда одежды рэпера в 2012 году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бузову подвинул!»: в Сети обсуждают назначение Давы новым ведущим «Дома-2»