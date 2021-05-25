Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Гемдизайнер Томас Хэпп выпустил фильм, в котором она рассказал о процессе разработки оригинальной игры Axiom Verge. Видео было опубликовано 25 мая на YouTube-канале портала IGN.

Хэпп также объявил, что решил отложить релиз сиквела, пояснив, что он не укладывается в график. Автор игры сказал, что планирует выпустить Axiom Verge 2 в третьем квартале 2021 года.

Релиз Axiom Verge состоялся 31 марта 2015 года. На известном рейтинговом сайте Metacritic ПК-версия игры имеет оценку 80 баллов (из 100), версия для консоли Nintendo Switch — 87 баллов. Игра выполнена в жанре метроидвании (игры, похожие на Metroid и Castlevania).

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