Брюссель, , 23:20 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев 25 мая перед началом саммита ЕС, посвященного борьбе с пандемией COVID-19 и изменением климата, заявил, что приоритетом его страны является выделение вакцин для Северной Македонии и стран региона Западные Балканы.

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Как сообщает македонское информационное агентство AIM, днем ранее политик встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обсудил с ней отношения с Северной Македонией. Напомним, София продолжает блокировать начало переговоров о вступлении страны в ЕС.

24 мая, в первый день саммита ЕС, Радев заявил, что его коллеги потребовали от него солидарности и понимания специфики каждой из стран-членов союза.

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