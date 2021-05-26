Штат Теннесси, США, 26 мая, 2021, 07:37 — ИА Регнум. Губернатор штата Теннеси Билл Ли 24 мая подписал закон о запрете «антирасистских курсов» для школьников, которые якобы помогают перевоспитывать население США. Об этом 25 мая сообщает Fox News.

Anahi.janise Давид Сикейрос. Жертва фашизма. 1945. Фрагмент росписи Дворца изящных искусств в Мехико

Закон о запрете вступит в силу с 1 июля. Среди прочего, учителям Теннеси нельзя будет учить детей тому, что «человек, в силу своей расовой или половой принадлежности, с рождения является привилегированным, расистом, сексистом или угнетающим, сознательно или подсознательно».

Закон не накладывает запретов на обсуждение спорных аспектов истории. Учителям также не запретят отвечать на вопросы учеников или делать отсылки к историческим фигурам.

Тем не менее, комиссия штата имеет право оштрафовать школы за нарушение закона.

Напомним, сторонники идеи изучения критической расовой теории в университетах и школах объясняют необходимость курсов тем, что они помогут искоренить расизм в Соединенных Штатах. Тем не менее большинство республиканцев не согласны с этой точкой зрения и считают, что ее изучение только искажает мировоззрение студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, Айдахо стал первым штатом, официально запретившим изучение критической расовой теории в школах и университетах.