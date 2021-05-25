Токио, , 23:07 — REGNUM SEGA проведёт на YouTube онлайн-трансляцию в честь 30-летия релиза первой игры про ежа Соника. Об этом 25 мая сообщил портал Eurogamer.

Трансляция начнётся в 27 мая 2021 года, в 19:00 по московскому времени. Помимо прочего, зрителям расскажут о будущих проектах и мероприятиях, которые компания проведёт в рамках празднования юбилея франшизы.

https://twitter.com/sonic_hedgehog/status/1397220919865659392

Для справки: оригинальная игра Sonic the Hedgehog вышла в 1991 году на консоли Sega Mega Drive/Genesis. Впоследствии компания выпустила несколько десятков игр в рамках этой серии.

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