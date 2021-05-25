Рим, 25 мая, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 25 мая сообщило о том, что в Италии был разгромлен наркокартель, состоящий из двух интернациональных преступных группировок: в них входили колумбийцы, албанцы и сицилийцы.

The National Crime Agency Конфискованные наркотики

В КПЗ находятся 13 человек, обвиненных в транспортировке и продаже наркотиков. Полицейские изъяли 365 кг наркотиков.

Операцию осуществила финансовая полиция Катании. В операции под кодовым названием Cocorito участвовали свыше 100 представителей финансовой гвардии Катании и Центральная служба по расследованию организованной преступности.