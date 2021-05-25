Москва, , 23:05 — REGNUM Известный продюсер Виктор Дробыш прервал сотрудничество с блогером Ильёй Милохиным из-за его наркозависимости. Об этом композитор сообщил в интервью для YouTube-канала FAMETIME TV 25 мая.

«У меня есть одно требование — никаких наркотиков. Для меня эта тема запретная», — объяснил Дробыш исключение Милохина из группы «Не говори маме». Продюсер также добавил, что изначально не знал о наркозависимости своего подопечного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, брат блогера Дани Милохина Илья был отправлен в наркологическую клинику для лечения от зависимости. Однако он сбежал оттуда во Владивосток спустя несколько дней.

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