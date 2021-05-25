Женева, Швейцария, 25 мая 2021, 22:59 — REGNUM Женевское отделение ООН приветствует решение о проведении в Женеве встречи президентов России и США и готово оказать всю необходимую для этого поддержку. Об этом заявил 25 мая официальный представитель женевской штаб-квартиры Реал Леблан.
«Это знак, свидетельствующий о том, что Женева может играть роль площадки для этого события на высоком международном уровне. Безусловно, мы готовы сделать все, что можем, для поддержки этой встречи, если к нам поступит такая просьба», — приводит его слова ТАСС.
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоятся 16 июня в Женеве.
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