Женева, Швейцария, 25 мая, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Женевское отделение ООН приветствует решение о проведении в Женеве встречи президентов России и США и готово оказать всю необходимую для этого поддержку. Об этом заявил 25 мая официальный представитель женевской штаб-квартиры Реал Леблан.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Это знак, свидетельствующий о том, что Женева может играть роль площадки для этого события на высоком международном уровне. Безусловно, мы готовы сделать всё, что можем, для поддержки этой встречи, если к нам поступит такая просьба», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоятся 16 июня в Женеве.

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