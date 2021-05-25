Челябинск, , 22:54 — REGNUM Более 1,4 тыс. литров алкогольной продукции изъято в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Ночь», проведённого в шести крупных городах Челябинской области, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ходе мероприятия, которое проводилось с 21 по 22 мая, при участии более двух тысяч представителей силовых ведомств, общественности, местных органов власти, добровольных народных дружин и студенческих активов, было раскрыто 135 преступлений.

Среди задержанных 18 человек находились в розыске. В ходе мероприятия было составлено более 1,8 тыс. протоколов об административных правонарушениях. «Из незаконного оборота изъято 14 единиц оружия и 84 боеприпаса, более 1400 литров алкогольной продукции», — сообщили в ведомстве.

Также участники операции «Ночь» провели рейды по соблюдению миграционного законодательства: проверку прошли три сотни иностранных граждан, было пресечено 52 административных правонарушения в области миграционного законодательства.

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