Варшава, , 22:54 — REGNUM Руководство издательской компании CD Projekt ответило на очередной вопрос акционеров о том, когда игра Cyberpunk 2077 вернётся в магазин видеоигр PlayStation Store. Об этом 25 мая сообщил портал Video Games Chronicle.

«К сожалению, у меня нет новой информации по этому поводу», — сказал глава CD Projekt RED Адам Кичиньский, отметив, что с каждым патчем игра становится лучше, но решение о её возврате в магазин PlayStation в конечном итоге будет принимать Sony.

«Поэтому мы ждем информации о том, что они приняли решение вернуть эту игру. А пока я больше ничего не могу вам сказать», — добавил разработчик.

Напомним, в апреле 2021 года Адам Кичиньский заявил, что CD Projekt RED поддерживает «дружеские отношения» с Sony после удаления Cyberpunk 2077 из PlayStation Store. Ранее он добавил, что не видит возможности «отложить Cyberpunk 2077 на полку», поскольку студия планирует продавать эту игру «годами».

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