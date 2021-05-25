Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk осуществил многочасовой полет возле северо-западных границ России и над зоной конфликта в Донбассе, сообщают 25 мая авиамониторинговые интернет-ресурсы со ссылкой на данные бортовых транспондеров.

Global Hawk U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka

По их данным, беспилотный воздушный разведчик взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, а затем через воздушное пространство Франции, Германии и Прибалтики подошел к российским границам.

После этого RQ-4B Global Hawk курсировал вдоль западных границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей России. Затем дрон через Польшу направился в воздушное пространство Украины, где курсировал вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные разведчики США и НАТО практически ежедневно совершают полеты у западных границ России.

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