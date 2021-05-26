Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным отвечает интересам американской стороны, сообщает 25 мая Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки (сс) U.S. Department of State

Во время брифинга Псаки спросили, почему президент США предложил Путину встретиться, на что он ответила: «Так работает дипломатия».

«Мы не встречаемся только с теми людьми, с которыми согласны, важно встречаться с лидерами, когда у нас есть ряд разногласий, как мы встречаемся с российскими лидерами», — ответила Псаки.

«Мы не рассматриваем встречу с российским президентом как награду, мы относимся к этому как к важной части защиты американских интересов, и президент Байден встречается с президентом Путиным по причине наших разногласий, не вопреки им», — добавила пресс-секретарь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Байден намерен назвать Путину в личном разговоре те сферы, которые «вызывают беспокойство». Также планируется найти те области, где Россия и США смогут «работать вместе».

Саммит запланирован на 16 июня в Женеве (Швейцария).