Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Компания Valve, возможно, работает над созданием портативной консоли. Об этом 25 мая сообщила twitter-страница Steam Database.

Датамайнер (человек, занимающийся поиском данных в сети и их анализом) Pavel Djundik обратил внимание, что в файлах последней бета-версии клиента Steam содержится упоминание о контроллере Valve, известном под кодовым названием Neptune. Сами разработчики называют его«SteamPal». В файлах также содержатся слова «SteamPal Games», что может являться отсылкой к играм для будущей консоли.

https://twitter.com/SteamDB/status/1397098304765366272

Напомним, в 2015 году Valve выпустила серию игровых компьютеров Steam Machines, которые работали под управлением операционной системы SteamOS на базе Linux. Стоит отметить, что они не пользовались особой популярностью в среде геймеров.

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