Москва, , 22:46 — REGNUM Популярный российский блогер и пародист Satyr (настоящее имя — Илья Шабельников) выпустил второй эпизод SATYR SHOW. Ролик доступен на его YouTube-канале с 25 мая.

Satyr посвятил выпуск пародиям на блогера Влада А4, историка Евгения Понасенкова, журналистов Алексея Пивоварова и Ксению Собчак, а также многих других известных личностей в пространстве видеохостинга. Помимо этого, Шабельников в одном из своих скетчей представил, как выглядело бы шоу «Музыкалити» в 1985 году с участием певиц Ларисы Долиной и Галины Вишневской.

Добавим, что за несколько часов ролик посмотрели более 267 тыс. человек. А 35 тыс. из них поставили видео отметку «нравится».

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