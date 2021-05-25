Вашингтон, 25 мая, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Удачными назвал свои переговоры с главами Израиля и Палестины американский госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя начало визита на Ближний Восток, передаёт 25 мая Al Jazeera.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Блинкен «У нас был очень продуктивный день в Иерусалиме и Рамалле».

Американский дипломат отметил, что у Израиля и у Палестины заметил «общее понимание», касающееся необходимости выходить из сложившегося между странами конфликта. По его словам, шагом к такому урегулированию стало установление режима прекращения огня.

Напомним, Блинкен 25 мая в ходе визита на Ближний Восток провёл встречу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме и с палестинским президентом Махмудом Аббасом в Рамалле.