Вашингтон, 25 мая, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress совершал полет в Балтийском регионе с боевыми авиабомбами MK-82, следует из сообщения ВВС США.

Defense.gov B-52H Stratofortress

Судя по опубликованной американскими военными фотографии, бомбардировщик, вылетевший в регион 21 мая с авиабазы Морон в Испании, имел в бомбовом отсеке девять бомб MK-82.

Публикация снабжена пояснением, что экипаж этого бомбардировщика 21 мая выполнял полет в район полигона на территории Латвии, где «тренировался во взаимодействии с латвийскими авианаводчиками».

Напомним, стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress способен нести 51 бомбу типа MK-82.

«Стратегические бомбардировочные миссии повышают подготовку, необходимую для реагирования на любой потенциальный кризис или вызов по всему миру», — сообщили по этому поводу в ВВС США.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая ВВС США перебросили на авиабазу Морон в Испании оперативную бомбардировочную группу B-52H Stratofortress из состава 2-го бомбардировочного крыла с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана.