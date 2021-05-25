Санкт-Петербург, , 22:28 — REGNUM За пять месяцев с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировали от коронавируса 659 835 человек. Это составляет 12,2% от численности постоянного населения мегаполиса. Из них 556 163 человек полностью завершили цикл вакцинации — то есть, полностью привито 10,3% населения.

Пункт вакцинации в торговом центре Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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«За прошедшие сутки первично привито 5903 человека, вторично — 2811. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 816 542 комплекта», — сообщили 25 мая в городском оперативном штабе. Запас вакцины в Петербурге составляет 156 707 комплектов.

Напомним, 25 мая в Петербурге началась вакцинация препаратом «КовиВак», 9360 комплектов которого доставили в город днем ранее. Завершить доставку этой вакцины во все районы города планируется 26 мая.