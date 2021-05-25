Нью-Йорк, США, , 22:26 — REGNUM В сеть выложили новое фото со съёмок 11 сезона постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы». Изображение было опубликовано 25 мая на twitter-странице The Walking Dead World.

На снимке запечатлен Майкл Джеймс Шоу в образе офицера Содружества Мерсера. В комиксах он носит красную броню, такое же снаряжение персонаж Шоу получит в сериале.

https://twitter.com/TWalkingDWorld/status/1396933362971971584

Напомним, премьера 11 сезона ходячих мертвецов состоится 22 августа 2021 года на канале AMC. Этот сезон станет для шоу последним, впоследствии канал планирует выпустить несколько спин-оффов.

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