Москва, , 22:11 — REGNUM Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова стала гостем шоу «Вечерний Ургант». Фрагмент выпуска с её участием доступен на YouTube-канале телепередачи.

Ведущий шоу Иван Ургант высмеял предвыборный ролик Юлии Волковой для праймериз «Единой России». В передаче он представил видео, в котором показал как «на самом деле» проходила запись агитационного ролика певицы. Ургант предстал в роли режиссёра, который комментировал и давал советы исполнительнице.

ИА REGNUM напоминает, что экс-солистка группы «Тату» планирует стать депутатом Государственной Думы от Ивановской области. Для участия в праймериз «Единой России» Юлия Волкова записала предвыборный ролик, который раскритиковали пользователи Сети.

Читайте ранее в этом сюжете: «Выживать, а не жить»: экс-солистка «Тату» записала предвыборный ролик