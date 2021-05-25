Туапсе, Краснодарский край, , 22:07 — REGNUM В морской акватории Туапсе завершена ликвидация последствий загрязнения нефтепродуктами, сообщили 25 мая в пресс-службе администрации города.

В ходе работ по ликвидации последствий израсходовано 1300 килограммов поглощающих материалов, в ходе работ выставлены боновые ограждения. Сорбентом обработаны береговые полосы пляжа микрорайона Приморье. К работам были привлечены 75 человек, бойцы спасательных формирований Туапсинского района, МЧС, оперативная группа главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, 22 единицы техники.

Предварительно установлено, что нефтепродукты в море попали из глубоководного выпускного канализационного коллектора, обнаружены места их выхода.

Представители управления ветеринарии погибших птиц и животных в морской акватории не обнаружили. Специалисты продолжают наблюдения за качеством морской воды и мониторинг ситуации в акватории Черного моря. СК начал проверку по факту ЧП. В администрации уточнили, что проведению курортного сезона происшествие не угрожает.

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