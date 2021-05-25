Франкфурт-на-Майне, Германия, , 21:58 — REGNUM Разработчики игры Hunt: Showdown выпустили новый трейлер. Ролик был опубликован 25 мая на YouTube-канале проекта.

Видео под названием Dark Sight даёт понять, что вскоре в игре появится новая карта и индейские охотники с новым оружием. Студия Crytek также сообщила, что в ближайшие недели сообщит новости о предстоящем ивенте (внутриигровое мероприятие), в рамках которого игроки смогут получить «потрясающие новые/ уникальные награды».

Игра Hunt: Showdown представляет собой смесь шутера от первого лица и survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов). Действие игры происходит в альтернативных США XIX века. Релиз игры на ПК состоялся 27 августа 2019 года, позже она вышла на консолях PS4 и Xbox One.

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