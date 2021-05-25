Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Президент США Джозеф Байден намерен обсудить не встрече с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии и на Украине. Об этом сообщила на брифинге 25 мая официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден планирует обсудить Белоруссию и передать нашу сильную обеспокоенность происходящими там событиями», — сказала пресс-секретарь.

Также, по её словам, американский лидер на встрече намерен затронуть украинскую тему и «подчеркнуть поддержку Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины».

Напомним, ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена состоится 16 июня в Женеве.

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