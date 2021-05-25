Саранск, , 21:55 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов по итогам посещения национального парка «Смольный» провел совещание, посвященное развитию туристической сферы региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

По мнению Здунова, пока отрасль развивается слабо, а бизнесу, который занимается этим направлением деятельности необходимо всячески содействовать.

«Я предлагаю расписать конкретный план мероприятий на год. Необходимо привести в порядок инфраструктуру, при этом не везде должно участвовать государство, нет такой необходимости — бизнес сам рвется работать, надо ему в этом помогать», — поручил врио главы региона, отметив, что работа будет проводиться на примере нацпарка.

Руководитель республики считает, что органы местного самоуправления должны также активно включиться в развитие туризма. Муниципалитетам предложено разработать туристические маршруты, а также перечень интересных для посещения объектов.

«Сейчас всё это не систематизировано, и туристы, которые приезжают в районы, сталкиваются со сложностями в ознакомлении с местными достопримечательностями», — добавил и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Алексей Грибанов.

Также в ходе совещания обсуждались вопросы повышения эффективности межведомственного взаимодействия, направленного на развитие туристической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Мордовии и Агентством стратегических инициатив. Документ предусматривает взаимодействие в сфере развития промышленного туризма в регионе. Было отмечено, что в настоящее время о включении в проект уже заявили ряд региональных компаний из разных отраслей, от крупных производственных холдингов до небольших агропредприятий. Многие их них уже имеют опыт приема туристских групп.

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