Москва, 25 мая, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Минобороны России усилит систему ПВО российской 201-й военной базы в Таджикистане, сообщает 25 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве.

Минобороны России ПЗРК «Верба»

По информации издания, на вооружение базы поступят новейшие переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба».

Это оружие особенно эффективно для борьбы против крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БЛА) всех типов и размеров.

Стоит отметить, что усиление системы ПВО российской военной базы проводится на фоне вывода войск НАТО из Афганистана, после которого вероятно обострение гражданской войны в этой стране, в которой могут принять участие отряды сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).