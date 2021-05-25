Берлин, , 21:51 — REGNUM Рейсы германской авиакомпании Lufthansa из Франкфурта-на-Майне в Минск приостановлены до 3 июня 2021 года, сообщает 25 мая Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Читайте также: Британия закрыла небо для Белоруссии

Накануне, 24 мая, Lufthansa объявила, что приостанавливает авиаперевозки в воздушном пространстве Белоруссии.

Решение принято после того, как саммит ЕС объявил о запрете для белорусских авиакомпаний совершать авиаперевозки в воздушном пространстве стран Евросоюза и пользоваться европейскими аэропортами.

Авиакомпаниям стран ЕС было рекомендовано отказаться от полётов в Белоруссию и от перелётов над её территорией.

Читайте ранее в этом сюжете: Lufthansa приняла решение приостановить полёты над территорией Белоруссии