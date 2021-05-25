Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Спустя шесть месяцев после того, как Джо Байден был объявлен президентом США, в стране продолжается проверка бюллетеней на признаки фальсификации президентских выборов. Об этом 25 мая сообщает Associated Press.

На прошлой неделе судья штата Джорджия дал разрешение на проверку отправленных по почте бюллетеней в крупных регионах штата, включая Атланту. Власти Мичигана также выразили желание в осмотре машин для подсчета голосов. Похожие обсуждения привели к острому разделению среди властей штата Нью-Гэмпшир.

Идея по поводу аудита результатов президентских выборов в США 2020 года была выдвинута партией Республиканцев и вызвала сильную критику со стороны демократов, которые считают, что попытки оспорить выборы «угрожают демократии».

По состоянию на сегодняшний день республиканцы не смогли найти доказательства фальсификации выборов, но ясно дали понять, что продолжат пересчитывать голоса, сколько бы времени это не заняло.

ИА REGNUM напоминает, в апреле штат Аризона начал собственную проверку миллионов бюллетеней, чтобы убедиться в честности результатов голосования. Все бланки проверяются на наличие сгибов, на заполнение рукой человека, и на то, что они напечатаны в одной типографии и на правильной бумаге. Существует подозрение, что некоторое количество бюллетеней было распечатано не в официальной типографии.