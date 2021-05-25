Рим, , 21:46 — REGNUM Правоцентристская партия «Братья Италии» в обозримом будущем может стать самой популярной стране, сообщает Termometro Politico во вторник, 25 мая.

По данным опроса Euromedia, за минувшую неделю рейтинг партии вырос еще на 1,5% — до 19%, рейтинг же лидера — правоцентристской «Лиги» Маттео Сальвини на 0,2% до 21,1%.

Леволибералы из Демократической партии могут рассчитывать на 18,8% голосов, популисты из «Движения 5 звезд» — на 16,5%, правоцентристы Сильвио Берлускони («Вперед, Италия») — на 7,7%.

«Братья Италии» — единственная их крупных партий страны, которая не входит в состав «широкой коалиции» по руководством Марио Драги.