Рим, 25 мая, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Правоцентристская партия «Братья Италии» в обозримом будущем может стать самой популярной стране, сообщает Termometro Politico во вторник, 25 мая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

По данным опроса Euromedia, за минувшую неделю рейтинг партии вырос еще на 1,5% — до 19%, рейтинг же лидера — правоцентристской «Лиги» Маттео Сальвини на 0,2% до 21,1%.

Леволибералы из Демократической партии могут рассчитывать на 18,8% голосов, популисты из «Движения 5 звезд» — на 16,5%, правоцентристы Сильвио Берлускони («Вперед, Италия») — на 7,7%.

«Братья Италии» — единственная их крупных партий страны, которая не входит в состав «широкой коалиции» по руководством Марио Драги.