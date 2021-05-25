Пекин, , 21:36 — REGNUM Цены на модули оперативной памяти и твердотельные накопители (SSD) продолжат расти. Об этом 25 мая сообщил портал PCGamesN.

Аналитики DigiTimes, получив информацию от источников в отрасли, пришли к выводу, что контрактные цены на модули памяти типов DRAM и NAND покажут «двузначный» прирост в третьем квартале 2021 года. Отмечается, что в случае SSD цены растут уже сейчас из-за роста популярности криптовалюты Chia, для майнинга которой используются накопители данных.

Редакция PCGamesN отметила, что, таким образом, на фоне дефицита видеокарт нового поколения геймерские ПК-сборки ещё больше подорожают и эта проблема вряд ли будет решена в 2021 году.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новые версии видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 Ti получат аппаратный ограничитель майнинга криптовалюты Ethereum. все новые устройства получат метку LHR (Lite Hash Rate).

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