Ханты-Мансийск, , 21:36 — REGNUM В Югре с 25 мая по 30 июня продлевается действие ряда антиковидных ограничений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Решением губернатора Югры Натальи Комаровой продлены ограничения на работу детских игровых комнат и иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров.

Продлеваются ограничения на работу кальянных, развлекательных и досуговых заведений, кроме кинотеатров при условии заполняемости не более 50% мест.

Также сохраняется соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей.