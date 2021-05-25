Минск, , 21:27 — REGNUM Гражданка России Софья Сапега, которая была задержана в Минске 23 мая вместе с создателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, рассказала о своей деятельности.

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В интернете опубликовано видео, на котором Сапега заявляет, что 23 мая летела на одном самолёте с Протасевичем и что является редактором Telegram-канала, публикующего «личную информацию о сотрудниках внутренних дел» Белоруссии.

Ранее стало известно, что в Белоруссии Сапеге избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Как рассказал её адвокат, Сапега подозревается «в совершении уголовно наказуемого деяния» и будет содержаться в СИЗО КГБ Белоруссии.

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