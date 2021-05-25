Анкара, , 21:28 — REGNUM В Турции, в соответствии с результатами 130 536 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7523 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 178 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 24 мая.

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 5 194 010, смертельных случаев — до 46 446.

Турецкий кардиолог доктор Синем Чакал на пресс-конференции 25 мая заявила, что при пандемии люди не хотят приходить в больницу из-за страха заразиться коронавирусом. По её словам, они не обращаются в больницу даже при боли в груди. Она также предупредила, что скончавшихся от сердечных заболеваний всё ещё больше, чем тех, кто умер от коронавируса.