Анкара, 25 мая, 2021, 21:28 — ИА Регнум. В Турции, в соответствии с результатами 130 536 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7523 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 178 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 24 мая.

Dickelbers Скорая помощь. Турция

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 5 194 010, смертельных случаев — до 46 446.

Турецкий кардиолог доктор Синем Чакал на пресс-конференции 25 мая заявила, что при пандемии люди не хотят приходить в больницу из-за страха заразиться коронавирусом. По её словам, они не обращаются в больницу даже при боли в груди. Она также предупредила, что скончавшихся от сердечных заболеваний всё ещё больше, чем тех, кто умер от коронавируса.