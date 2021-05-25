Москва, , 21:23 — REGNUM Представители России и США провели консультации по Соглашению о предотвращении инцидентов на море и в воздухе, сообщает 25 мая пресс-служба Минобороны РФ.

Сша Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечено, что консультации были плановыми и касались Соглашения СССР и США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, заключенного в 1972 году.

«Стороны обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил, предусмотренных соглашением. Очередной раунд консультаций намечен на 2022 год», — сообщает российское военное ведомство.

Уточняется, что консультации проводились в министерстве обороны России.

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