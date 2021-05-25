Москва, 25 мая, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Представители России и США провели консультации по Соглашению о предотвращении инцидентов на море и в воздухе, сообщает 25 мая пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сша Россия

Отмечено, что консультации были плановыми и касались Соглашения СССР и США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, заключенного в 1972 году.

«Стороны обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил, предусмотренных соглашением. Очередной раунд консультаций намечен на 2022 год», — сообщает российское военное ведомство.

Уточняется, что консультации проводились в Министерстве обороны России.