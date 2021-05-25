Москва, , 21:20 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Subaru на российском рынке ООО «Субару Мотор» объявил о добровольном отзыве 7248 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 25 мая пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Subaru XV (G5) и Forester (S5), изготовленные в период с 2017 по 2019 годы.

«Причины отзыва транспортных средств: во время эксплуатации автомобиля болты кронштейна заднего стабилизатора могут ослабевать, и это может стать причиной аномального шума», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при дальнейшей эксплуатации автомобиля болт может выпасть, а сам кронштейн может начать свободно двигаться во время движения. В худшем случае он может повредить окружающие детали, такие, как тормозная трубка, ведущий вал или подрамник.

Сообщается, что на всех отзываемых транспортных средствах будет проверено состояние болтов и проведена их затяжка до необходимого момента. В случае утери болтов, будут установлены новые. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.