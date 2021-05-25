Москва, , 21:16 — REGNUM Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) станет новым ведущим телешоу «Дом-2». Пользователи Сети активно обсуждают эту новость 25 мая.

Информация о назначении Давы появилась в Instagram-аккаунте проекта. Подписчики считают, что именно из-за блогера ушла прошлая ведущая — Ольга Бузова.

«Поэтому, наверное, и Бузова отказалась вести, но это не точно», — написала juliaglazkovasmm.

«Вот ржака. Так вот чего они расстались? Он видимо место давно выбивал», — предположила ksenia.v.p.

«Бузову подвинул!» — прокомментировал пользователь mirkhashimova_nails.

«Подсидел Ольгу», — считает пользователь a.a.m 001 .

ИА REGNUM напоминает, что Ольга Бузова и Давид Манукян состояли в отношениях. Пара встречалась в течение полутора лет.

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