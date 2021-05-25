Лос-Анджелес, США, , 21:14 — REGNUM Актёр фильма «Форсаж 9» Джон Сина извинился перед китайцами за высказывание, которое он сделал во время рекламного интервью. Ролик был опубликован 25 мая на YouTube-канале China Under CCP.

Примечательно то, что Сина решил принести извинения на китайском языке. Актёру удалось немного выучить его, когда организация WWE, занимающаяся проведением мероприятий рестлинга (театрализированное боевое шоу), пыталась проводить мероприятия в Китае.

Напомним, ранее Джон Сина заявил, что Тайвань был «первой страной», в которой показали последний фильм серии «Форсаж». Высказывание актёра вызвало бурю негодования в китайском сегменте сети, поскольку Китай считает Тайвань частью своей территории.

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