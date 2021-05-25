Женева, Швейцария, , 21:13 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 438 704 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 9322 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 25 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 167 011 807 носителей коронавирусной инфекции, по меньшей мере 3 472 068 случаев заболевания привели к смерти пациентов.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 508 074 выявленных инфицированных и 10 807 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.