Воронеж, , 21:11 — REGNUM В Воронеже суд отправил под стражу 61-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве и расчленении супруги, сообщила 25 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

«Сегодня по ходатайству следственных органов регионального управления СК судом в отношении 61-летнего подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 июля 2021 года», — уточнила представитель следственного управления.

Сам мужчина вину в убийстве отрицает.

Как сообщалось ИА REGNUM, фрагменты человеческого тела были обнаружены 22 мая в подъезде одного из домов в Коминтерновском районе Воронежа, а также в лесном массиве. Предварительно установлено, что останки принадлежат 53-летней женщине. По подозрению в убийстве задержан её супруг.

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