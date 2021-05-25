Москва, , 21:07 — REGNUM Объём промышленного производства в России в апреле снизился на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — вырос на 7,2% в феврале. Об этом сообщает 25 маяРосстат.

За период с января по апрель промпроизводство в стране сократилось на 1, 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Росстата, рост объёмов в годовом выражении в апреле показали обрабатывающие отрасли — на 14,2%, энергетический сектор, тепло‑ и газоснабжение — на 6,2%, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 25,9%.

Высокие темпы роста в Росстате объясняют тем, что ряд предприятий в апреле 2020 года ограничил производство в связи с введёнными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусом.

В сырьевом секторе в апреле зафиксировано снижение показателей на 1,8%, что связывается с выполнением обязательств по ограничению объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и профилактическими ремонтными работами на инфраструктурных объектах нефтегазовой отрасли.

Анализируя динамику промышленного производства в сравнении с допандемийным периодом, в Росстате отмечают, что рост к апрелю 2019 года составил 2,2%. При этом обрабатывающие производства увеличили объёмы производства на 5,4%, энергетический сектор — на 4,5%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 8,4%.

Индекс производства в сырьевом секторе снизился по сравнению с апрелем 2019 года на 2,9%, что, в основном, связано с уменьшением объемов добычи нефти и газа.