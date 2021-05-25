Нижний Новгород, , 21:06 — REGNUM По состоянию на 1 мая текущего года объем просроченной задолженности по заработной плате в Приволжском федеральном округе составил 141,3 млн рублей. В течение месяца долги по зарплатам в Поволжье сократились на 6,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на данные Росстата.

Наиболее резко выросла задолженность по зарплатам в Нижегородской области — в 3,5 раза и составила 2,4 млн рублей. На 8,3% увеличились долги по зарплатам в Саратовской области — до 13,2 млн рублей, на 0,9% вырос показатель в Татарии — до 48,9 млн рублей.

В течение месяца объем долгов по зарплатам не изменился в Башкирии — 46,1 млн рублей, Оренбургской области — 6,1 млн рублей, Пензенской области — 3,4 млн рублей и Самарской области — 2,2 млн рублей.

Пять регионов ПФО в течение месяца смогли снизить объем задолженности. Так в Пермском крае снижение долгов по зарплатам составило 93,8% — до 300 тыс. рублей, в Марий Эл показатель снизился на 45,4% — до 4,5 млн рублей, в Удмуртии уровень долга снизился на 42,9% — до 1,7 млн рублей, в Мордовии — на 32,7% или до 1,5 млн рублей, в Чувашии — на 20,2% или до 10.9 млн рублей.

В двух регионах Поволжья просроченной задолженности по заработным платам не имеется — в Кировской и Ульяновской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, суммарная задолженность по заработной плате в России в апреле сократилась на 178,1 млн рублей, или на 10,3%, и по состоянию на 1 мая составила 1,552 млрд рублей.

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